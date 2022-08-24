Erzincan haberleri: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Erzincanlılarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Erzincan'da muhtarlar, genç sporcular, çeşitli STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranda CHP Erzincan İl Başkanlığı tarafından organize edilen kahvaltı programına muhtarlar, milli sporcular, kadın futbolcular, çeşitli STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilk olarak konuşma yapan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, Erzincan'da hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, tüm arkadaşlarımıza, tüm hemşerilerimize, tüm Erzincanlılara ulaşmaya gayret gösterdik. Var olan sorunları birlikte paylaştık ve paylaşmaya da devam edeceğiz" dedi.

Özellikle muhtarlara hitap eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise konuşmasında, "Muhtarlarımız toplumumuzda yaşayan tüm vatandaşların adeta danışmanı gibidir. Psikoloğu gibidir. Herkesin derdini açtığı kişidir. Ancak muhtarlar hak ettikleri değeri maalesef göremiyor. Bir kere söyleyeyim size; muhtarlık kanunu adı altında bir kanun yok. Biz diyoruz ki muhtarlık kanunu olsun ve muhtarlarımız da oradan çok rahatlıkla bu kanuna göre, kendilerine yol haritası çizebilsin. Biliyorsunuz ki, belediyelerimizin bir binası var. Peki, neden bir muhtarlık evi yok. Onun için bu da bizim ilk hayata geçireceğimiz projelerden bir tanesi olacak. Bir başka konu da, muhtarlarımızın bazen muhtarlıklara gidemediği zamanlar oluyor. İnsanlık hali hasta oluyor mesela gidemiyor ama ödeneği kesiliyor. Onun için diyoruz ki muhtarlarımızın bir yardımcısı olacak ve ödeneği de kesilmeyecek. Sizlerin ilinde, mahallesinde, ilçesinde kararlar alınıyor. Soruyorum size, sizin bu kararlardan haberiniz oluyor mu? Olmuyor. Karar alındıktan sonra öğreniyorsunuz. Oysaki diyoruz ki biz, muhtarlarımız da belediye meclis toplantılarına katılacak. Söz alma hakkına sahip olacak. Kendi mahallesinde neyin gerekli olduğu konusunda belediyede kararlarında fikir beyan edebilecek. Tabi bir de muhtarlarımız da ayrı bir bütçesi olması gerekiyor. Bu konuda da sözümüz söz. İlk seçimlerde iktidara gelip bu bahsettiklerimi ve daha birçok şeyi mutlaka sizin için uygulayacağız" diye konuştu.

Gerçekleştirilecek ilk seçimlerde 6'lı masa ve ortaklarının iktidara geleceğini söyleyen Başkan Nazlıaka "Tabii her konuda söyleyecek sözümüz var. Sadece şunu bilmenizi istiyorum; şuan da bir tarafta cumhur ittifakı var. Diğer tarafta ise kararlı bir şekilde iktidara yürüyen 6'lı masa, liderleri ve ortakları var. Dolayısıyla biliyoruz ki artık aydınlık günler çok yakın. Zaman zaman çok bunaldığınızı hissediyoruz, biliyoruz çünkü bizler halkın partisiyiz, halkın içindeyiz ama az kaldı. İlk seçimlerden sonra halkın partisi olarak halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Bu anlamda vereceğiniz destek için, koyacağınız emek için ve yüreğiniz için her birinize tekrardan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gün içerisinde yapılacak olan "Halk Buluşması" programında ise başarılı milli sporculara ödül verilerek partiye yeni katılan üyelere rozetleri takılacak. - ERZİNCAN