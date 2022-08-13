Erzincan haberleri! Avukat Taşyumruk, İliç MHP İlçe Başkanlığına atandı Erzincan haberine göre Erzincan'ın İliç İlçesi MHP İlçe Başkanlığı görevine Genel Merkez tarafından Av. Mahmut Taşyumruk atandı. Erzincan'ın İliç İlçesi MHP İlçe Başkanlığı görevine Genel Merkez tarafından Av. Mahmut Taşyumruk atandı. Av. Taşyumruk göreve atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelerde bulundu; "Değerli hemşerilerim, Darağaçlarından korkmayan vatan aşığı dava arkadaşlarım, ülkücü hareketin kıymetli mensupları, hepinizi Allah'ın adıyla hürmetle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün itibariyle, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi ve genel Başkan yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın Beyefendinin tensip ve takdirleriyle, İl Başkanımız Sayın Salih Aksu Beyefendi'nin uygun görmeleriyle Milliyetçi Hareket Partisi İliç İlçe Başkanlığı'na atanmış bulunmaktayım. Öncelikle şahsımı, şehitler kervanının bu şerefli makamına uygun gören liderimize, Genel Başkan yardımcımıza ve il başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Göreve atanmam nedeniyle, tebrik ve dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi muvaffak eylesin. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / Politika Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Hisarcık Politika Haberler

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