Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bakan Tunç, Erzincanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve göçük altında kalan madenci kardeşlerin sağ salim kurtarılmasını diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." - ANKARA