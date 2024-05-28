Erzincan'daki maden ocağında toprak kayması: Dünya heyelan sınıflamasında en yüksek hız

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Malzeme yaklaşık 2 dakikada toplam 800 metre hareket etti. Ortalama 10 metre/saniyelik bir hıza ulaştı. Bu, dünya heyelan sınıflamasında karşılaştığımız en yüksek hız." dedi.

Gökçeoğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Olayın ardından bölgede bulunduğunu söyleyen Gökçeoğlu, toprak kaymasında 10 metreküp hacme sahip bir malzemenin hareket ettiğini bildirdi.

Bu malzemelerin bir kısmının Sabırlı Deresi'ne, manganez ocağına yayıldığını, yaklaşık 3 milyon metreküplük malzemenin ise askıda yerinde kaldığını aktaran Candan Gökçeoğlu, şöyle devam etti:

"Stabilitesini kaybeden malzeme yaklaşık 2 dakikada toplam 800 metre hareket etti. Ortalama 10 metre/saniyelik bir hıza ulaştı. Bu, dünya heyelan sınıflamasında karşılaştığımız en yüksek hız. Bu hız, ortalama hızdı. Yer yer bunun 30 metre/saniyeye yükseldiğini biliyoruz. Sabırlı Deresi ve manganez ocağına doğru akışta hız 30 metre/saniyenin üstüne çıkmış durumda. Dolayısıyla buradan herhangi bir canlının kaçması mümkün değildir."

"Liç yığınının geometrisi düzgün değil"

Jeoradar verilerine göre, liç yığınında geçen yılın kasım ayından itibaren hareketlenmenin olduğuna işaret eden Gökçeoğlu, hareketlerde giderek artan bir ivmelenmenin olduğunu belirtti.

Gökçeoğlu, "Jeoradar verileri dikkatlice incelenseydi can kayıpları engellenebilirdi. Liç yığınının geometrisi bana göre düzgün geometri değil." dedi.

İlgili bakanların ve yetkililerin kendilerini dinlediğini, bilgi aldığını ifade eden Gökçeoğlu, AFAD personelinin ve diğer kurum görevlilerinin ellerinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Sunumun ardından Gökçeoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.