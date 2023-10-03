Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Erzincan polisi tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Erzincan polisi tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda E.B, İ.K. E.Ö ve E.C.'ye ait toplamda 5 ev ile 2 iş yerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan bozma 3 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Ruhsatsız silahlarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. - ERZİNCAN