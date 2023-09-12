Erzincan'da sahte İran pasaportlu 5 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde sahte İran pasaportlu 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2 yetişkin ve 3 çocuğun sahte İran pasaportuyla yakalandığı belirtildi.