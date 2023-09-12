Erzincan'da sahte İran pasaportlu 5 kişi yakalandı
Erzincan'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde sahte İran pasaportlu 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2 yetişkin ve 3 çocuğun sahte İran pasaportuyla yakalandığı belirtildi.
Erzincan'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde sahte İran pasaportlu 5 kişi yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan 2 yetişkin, 3 çocuk toplamda 5 kişi sahte İran pasaportuyla yakalandı. Resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında işlem başlatılan Afgan uyruklu 2 yetişkin kişi ve göçmen kaçakçılığı suçlarından ise
otobüs şoförü H.Ç. ve muavin C.M. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN