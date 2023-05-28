Erzincan'da oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı

Erzincan'da toplamda 170 bine yakın seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da 13'ncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Erzincan il genelinde toplam 968 sandıkta 170 bin civarında seçmen oy kullanacak.