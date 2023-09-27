Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: Botoks, Büyüme Hormonu ve Sigara Ele Geçirildi

Erzincan polisinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı uygulamada değeri 100 bin lira olan botoks iğnesi, 45 adet kaçak büyüme hormonu ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde bulunan kaçak malzemelerle ilgili tahkikat sürüyor.

Erzincan polisinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı uygulamada değeri 100 bin lira olan botoks iğnesi, 45 adet kaçak büyüme hormonu ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 300 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara ile 45 adet büyüme hormonu ve botoks için kullanılan iğne ele geçirildi.

Kaçak malzemelerle yakalanan İran uyruklu A.P. ile A.M. isimli şahıslar hakkında adli makamlarca yürütülen tahkikat sürüyor. - ERZİNCAN