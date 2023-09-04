Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından ağustos ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda 27 şüpheli yakalandı ve birçok kaçak eşya ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik ağustos ayında yapılan çalışmalar basınla paylaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, ağustos 2023 ayı içerisinde sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 464 adet sikke, 40 adet tarihi obje, 15 adet tarihi kolye, 29 adet tarihi yüzük, 1adet tarihi küpe, 3 adet dini eserler, 908 paket bandrolsüz sigara, 5 bin 760 adet dolu makaron, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 31 adet tabanca mühimmatı ele geçirilerek 27 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; 10 yasadışı bulunma ve 4 göçmen kaçakçılığı (TCK-79) olayına müdahale edilerek, bu olaylarda toplam 80 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, yakalanan kaçak göçmenlerden 2'si serbest bırakıldı, 78'i sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 15 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 13 olay aydınlatıldı. Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 331 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. Erzincan ilinde 181 şahıs yakalandı. - ERZİNCAN