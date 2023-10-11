Erzincan'da Kaçak Sigara Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 439 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara, 2720 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 61 adet 50 gr.'lık cam şişeler içerisinde bandrolsüz nargile tütünü ile 5,6 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde ve olayın devamında ilimizde tütün satışı yapan işyerinde yapılan aramada; toplam 439 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara, 2720 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 61 adet 50 gr.'lık cam şişeler içerisinde bandrolsüz nargile tütünü ile 5,6 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Z.K. ve H.Ö. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN