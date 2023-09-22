Erzincan'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 göçmen ile kaçak geçişleri organize ettiği şüphesiyle 1 kişi yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

Erzincan'da ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada şüphelenilen bir araç takibe alınarak, durduruldu. Araç içerisinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahsın olduğu görülerek muhafaza altına alındı. Kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Daha sonra yakalanan yabancı uyruklu şahıslar 21.09.2023 günü sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Araç sürücü B.Y. isimli şüpheli de Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan ifadesi alınarak gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN