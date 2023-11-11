Erzincan'da kaçak göçmen operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın bagaj kısmında 2 kaçak göçmen yakalanırken bu göçmenlerin kaçak yollarla taşınmasına organizatörlük yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç kovalamaca sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan kontrolde aracın bagajına gizlenmiş, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü S.K. ve araçta bulunan T.Y. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN