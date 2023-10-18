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Erzincan'da İsrail'e tepki gösterildi, Filistin için dualar edildi

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Erzincan'da vatandaşlar İsrail'e tepki gösterirken Filistin için dualar etti. Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edilirken, İsrail'e tepki gösterildi.