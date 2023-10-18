Erzincan'da İsrail'e tepki gösterildi, Filistin için dualar edildi
Politika Haberleri
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Erzincan'da vatandaşlar İsrail'e tepki gösterirken Filistin için dualar etti. Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edilirken, İsrail'e tepki gösterildi.
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Elazığ'da vatandaşlar meydana çıkarak Filistin için dualar etti.
İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Elazığ'da vatandaşlar meydana çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, İsrail'e ise tepki gösterildi. - ELAZIĞ