Erzincan'da Güven ve Huzur Uygulaması: Bin 563 Kişi Sorgulandı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması kapsamında bin 563 kişi sorgulandı. Ayrıca 202 araç, 11 park ve bahçe, 26 işyeri de denetlendi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından yapılan Güven ve Huzur Uygulamasında bin 563 kişi sorgulandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde Erzincan'da bin 563 şahıs sorgulanırken, 202 araç, 11 park ve bahçe, 26 işyeri denetlendi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN