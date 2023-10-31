Erzincan'da FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı
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Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç Operasyonu' kapsamında 6 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği belirtildi.
Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Kıskaç Operasyonu' kapsamında 6 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Kıskaç Operasyonu' kapsamında 6 şahıs yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN