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Erzincan'da Erdoğan'ın zaferi kutlandı

Erzincan'da Erdoğan'ın zaferi kutlandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinleşmemiş sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarları adeta Erzincan'da sevince boğuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinleşmemiş sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarları adeta Erzincan'da sevince boğuldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda açılan sandık sayısının yüzde 95'leri geçmesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 civarında oy olarak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde götürüyor.

Türkiye genelinde sandıkların açılması ve seçim sonuçlarının netleşmesi ile birlikte Erzincan'da Cumhur İttifakı taraftarları Dörtyol Meydanına gelerek zaferi kutlamaya başladı. Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Erzincan Politika Haberler

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