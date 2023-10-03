Erzincan'da düzensiz göçmen ve şüphelilere operasyon

Erzincan'da polis ekipleri geçen ay düzenledikleri operasyonlarda, 59 düzensiz göçmen ile aranan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 31 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda birçok suç eşyası ele geçirildi.

Erzincan'da polis ekipleri geçen ay düzenledikleri operasyonlarda, 59 düzensiz göçmen ile aranan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 31 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında gerçekleştirilen operasyon ile denetimlerde, aranması ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 31 şüpheli yakalandı, 285 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 21 bin 979 araçtan 843 sürücü ile 2 bin 831 plakaya ve 862 sürücüye ceza kesti, 33 aracı da trafikten menetti.

Uygulamalarda, 3 tabanca, 3 kurusıkı, 586 paket kaçak sigara, 2 av tüfeği, 1 kesici alet, 102 mermi, 1 muşta, 25 bin 670 makaron, 157,55 gram esrar, 143 sentetik ecza, 37 elektronik sigara, 12,95 gram metamfatemin, 3,42 gram bonzai, 5,42 gram nargile tütünü ve 45 botoks iğnesi ele geçirildi.