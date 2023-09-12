Erzincan'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 göçmen yakalandı, otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılan denetimlerde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerde sahte İran pasaportu bulundu. İşlem yapılan göçmenlerin yanı sıra otobüsün şoförü ve muavini de gözaltına alındı.