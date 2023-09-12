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Erzincan'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 göçmen yakalandı, otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı

Politika Haberleri

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılan denetimlerde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerde sahte İran pasaportu bulundu. İşlem yapılan göçmenlerin yanı sıra otobüsün şoförü ve muavini de gözaltına alındı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı, otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimleri sürdürüyor.

Ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerde sahte İran pasaportu ele geçirildi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 göçmen hakkında işlem yapıldı.

Otobüsün şoförü H.Ç. ve muavini C.M. "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

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