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Erzincan'da düzenlenen 'Sis Operasyonu' kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Sis Operasyonu' kapsamında Erzincan'da yapılan çalışmada, 7 bin 260 tütün doldurulmuş makaron, 19 elektronik sigara likiti, 15 elektronik sigara, 33 numunelik nargile melası, 286 paket sigara ve 2 kilo 100 gram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.