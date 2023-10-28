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Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene Erzincan Valisi, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı, Erzincan Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.