Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı
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Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene Erzincan Valisi, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı, Erzincan Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.
Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan katıldı.
Tören, Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediyesi çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. - ERZİNCAN