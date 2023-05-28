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Erzincan'da Cumhurbaşkanı adaylarına oy oranları

Erzincan'da Cumhurbaşkanı adaylarına oy oranları

Politika Haberleri

Erzincan'da yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy oranları açıklandı. Erdoğan yüzde 59,3 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 35,69 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Erzincan'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Erzincan oy oranlarını Erzincan geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erzincan'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre, Erzincan genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,69; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59,3; Sinan Oğan yüzde 4,82 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,18 oy aldı.

Erzincan'da yüzde 59,3 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 89.811oy aldı.

Erzincan'da yüzde 35,69 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 54.049 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 Mayıs Erzincan seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Erzincan oy oranları! Kılıçdaroğlu Erzincan'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

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Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Erzincan Politika Haberler

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