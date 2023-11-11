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Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir taksi, jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Taksi, ekiplerin kovalamacası sonucu durduruldu ve araçta bulunan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.