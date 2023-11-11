Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir taksi, jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Taksi, ekiplerin kovalamacası sonucu durduruldu ve araçta bulunan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tercan ilçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen taksi, ekiplerin kovalamacasıyla durduruldu.
Ekipler, araç sürücüsü ve yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.