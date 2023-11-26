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Erzincan'da Asayiş Denetimlerinde 9 Firari Yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan hükümlülere yönelik çalışma yaptı ve 1138 kişiyi sorguladı. Denetimler sonucunda Y.A, B.H, R.K, C.U, R.Ö, İ.Y, M.K, B.Ö. ve S.P isimli hükümlüler yakalandı.