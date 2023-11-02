Erzincan'da 72 kişi yakalandı, 24'ü gözaltına alındı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 72 kişi yakalanırken 24'ü gözaltına alındı. Denetimlerde suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 72 kişi yakalanırken 24'ü gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ekim ayının ikinci yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 72 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 27 bin 596 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 72 kişi yakalanarak 24 kişi gözaltına alındı ve 674 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 88 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 436 işyeri kontrol edilerek, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 9 adet kesici alet, 35 adet mermi, 5 adet kurusıkı, 2,446 gram esrar, 189 adet captagon, 218 paket kaçak sigara, 189 adet sentetik ecza, 5 gram bonzai, bin 860 adet dolu/boş makaron, 161.364 gram skunk ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN