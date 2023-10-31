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Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Politika Haberleri

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta 7 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan G.Ç. ve C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Politika

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