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Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.