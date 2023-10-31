Erzincan'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Erzincan'da yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, bu kaçakların taşınmasına organizatörlük yapan 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

Erzincan'da Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken bunların taşınmasına organizatörlük yapan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada; araç içerisinde ülkemize kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7 şahıs, idari işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edilmiştir.

G.Ç. ve C.E. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmışlardır." denildi. - ERZİNCAN