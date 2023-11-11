Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 organizatör de gözaltına alındı.

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında, Tercan ilçesi, Mercan yol kontrol ve arama noktasında kaçmaya çalışan ticari taksi, jandarma ekiplerince yapılan fiziki takip sonucunda 1 organizatör ve 5 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin Erzincan'a şehirlerarası yolcu otobüsü ile geldikleri tespit edildi. Otobüs şoförü ve muavini organizatör sıfatıyla Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Toplamda, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 5 düzensiz göçmen ise adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN