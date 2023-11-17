Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, bir araçta bulunan 4 düzensiz göçmen yakalandı ve araç sürücüsü tutuklandı.

Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Uygulama Noktası'nda bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araç sürücüsü M.Y. ve yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan sürücü, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.