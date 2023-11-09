Erzincan'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı

Erzincan'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü tutuklandı.

Erzincan'da Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda 34 plakalı tır durdurularak inceleme yapıldı.

Tır içerisinde yapılan incelemede, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü R.Z., isimli şahsa Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.