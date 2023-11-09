Erzincan'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN'da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yakalandığı araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda 34 plakalı TIR durdurularak inceleme yapıldı. TIR'da yapılan aramada, ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü R. Z, Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.(DHA)