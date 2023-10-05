Erzincan Çalıştayı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Erzincan Çalıştayı Hazırlık Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapıldı.

Erzincan İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Ömer Özbay ve Mehmet Emre Canpolat, üniversite yöneticileri, fakülte dekanları, akademisyenler, bazı kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Erzincan'ın tüm potansiyelini kullanarak daha parlak bir geleceğe ulaşması amacıyla düzenlenecek olan Çalıştay için ilk adımın atıldığı ve Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıyla, Erzincan'ın gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen temel başlıklar belirlendi.

Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Aydoğdu, tek amaçlarının Erzincan'ı her alanda daha üst noktalara taşımak olduğunu belirterek, " Hep birlikte Erzincan'ımız için gayret göstereceğiz. İlimiz, potansiyeli yüksek bir il. Erzincan için eğitimden sağlığa, teknolojiden sanayiye, kültür ve turizmden doğa sporlarına her alanda yapılması gereken işler ve çalışmalar neyse bu çalıştayda tüm detaylarıyla ele alınacak. Erzincan'ımıza zerre kadar destek veren herkesin başımızın üstünde yeri var." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun konuşmasının ardından sırasıyla söz alan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve toplantıya katılan akademisyenler, kurum müdürleri ve STK temsilcileri, belirlenen çalıştay grupları hakkında ki fikirlerini dile getirerek, eklenmesini talep ettikleri konu alt başlıkları ve çalıştaya katılmasını istedikleri kişiler hakkında görüşlerini belirttiler.

Yapılan değerlendirme ve istişarelerin ardından

Tarım ve Hayvancılık, Kültür, Turizm ve Doğa Sporları, Deprem, Eğitim, Gençlik ve Aile, Sağlık, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji alanları için çalıştay grupları oluşturuldu.

Toplantının sonunda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gerçekleşen toplantının ve yapılacak olan çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalıştaya hazırlık toplantısının ardından "Türkiye ve Doğal Afetler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda; Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç tarafından depremlere hazırlık ve deprem erken uyarı sistemleri hakkında sunum eşliğinde Vali Aydoğdu'ya ve katılımcılara bilgiler verildi.

Yaptığı bilgilendirmeler nedeniyle Dr. Süleyman Tunç'a teşekkür eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın birinci derecede deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu belirterek, yapılan tüm binaların temelden çatısına kadar deprem yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasının ve bu konuda gerekli denetlemelerin eksiksiz olarak sürdürülmesinin önemini vurguladı. Vali Aydoğdu, deprem erken uyarı sisteminin de çok önemli olduğunun altını çizerek, Deprem Çalışma Grubuna ve ilgili birimlere bu konuda da çalışmalar yapması talimatını verdi. - ERZİNCAN