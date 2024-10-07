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Erzincan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması

Erzincan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
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Erzincan'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Filistin'de yaşanan zulümlerle ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

Erzincan'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Filistin'de yaşanan zulümlerle ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

Erzincan Dörtyol Cumhuriyet Meydanında AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında, Filistin'e yönelik saldırıların birinci yıl dönümü vesilesiyle güçlü bir mesaj verildi. Açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı duyulan derin üzüntü belirtilerek, Filistin davasının her zaman savunulacağı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçu işlediği ifade edildi. Özellikle 7 Ekim tarihinin, yıllardır süregelen bir soykırımın daha da derinleşmesi anlamına geldiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl içinde 42 binden fazla masum Filistinlinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, uluslararası toplumun bu duruma karşı yeterli adımları atmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in Batılı güçler tarafından bölgeye bırakılan bir istikrarsızlık kaynağı olduğuna işaret ederek, günümüzdeki durumun tarihsel paralellikler taşıdığını ifade etti. Bu bağlamda, soykırımcı ideolojilere karşı sessiz kalan ülkelerin, kendilerini ciddi bir devlet olarak göremeyecekleri vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceği ifade edildi. Türkiye'nin, yalnızca diplomatik yollarla değil, insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olduğu belirtildi.

Toplumun uluslararası tehditlere karşı birlik olması gerektiği vurgulanarak, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" ifadesiyle toplumsal istikrarın önemi bir kez daha hatırlatıldı. Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin evrensel insan hakları mücadelesinin de bir parçası olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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