Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis'in Ara Bölgedeki Görüşmesi Başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in ara bölgedeki görüşmesi başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Cenevre'deki gayriresmi 5+1 toplantısından sonra bugün bir araya geldi. İki liderin BM karargahının bulunduğu ara bölgedeki görüşmesi saat 09.17'de başladı. Görüşme, geçmişte müzakerelerin yapıldığı ve "Lefkoşa Konferans Merkezi" olarak adlandırılan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin ofis binasında gerçekleşiyor. İki liderin bugünkü toplantıda Cenevre'de ele alınan yeni kapılar ve güven oluşturucu önlemler gibi konuları ele almaları bekleniyor.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile diğer BM yetkilileri, önce KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı, ardından Hristodulidis'i karşıladı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'a KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis'e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı'nda basına açıklama yapacak.

İki lider en son 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesinde bir araya gelmişti. - LEFKOŞA