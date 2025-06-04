Ersin Tatar'dan Numan Kurtulmuş'a Tebrik Ziyareti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Tatar, görüşmede, Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin TBMM ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tatar ve Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayram tebriklerini de iletti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika