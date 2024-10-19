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Ersin Çam, Bozüyük'te AK Parti İlçe Başkanlığına Seçildi

Ersin Çam, Bozüyük'te AK Parti İlçe Başkanlığına Seçildi
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Bozüyük'te düzenlenen AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 8'inci Olağan Kongresinde tek aday olarak Ersin Çam başkanlığa seçildi. Çam, 22 yıllık hizmet sürecinde kazandırdıkları eserleri vurguladı.

Bozüyük'te AK Parti İlçe Teşkilatının 8'inci Olağan Kongresinde tek aday olan Ersin Çam başkanlığa seçildi.

Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede konuşma yapan Ersin Çam, "Ülkemiz siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tam 22 yıldır aralıksız memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki memleketimize önceden hayali dahi kurulamayan benzersiz ve muhteşem eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Burada bunları tek tek anlatacak değilim, buna zaman yetmez. Ancak başınızı hangi yöne çevirirseniz çevirin her yerde eserlerimizi girebilirsiniz. Bu noktada alnımız ak, başımız dik evelallah. Tüm teşkilatlarımızla birlikte huzurunuzdayız. İlk günkü çalışma azmimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan, davamıza olan bağlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik. İnşallah hep birlikte Cumhur İttifakı kardeşlerimizle beraber 22 yıldır olduğu gibi, nice seçim zaferlerine daha birlikte imza atacağız" dedi.

Konuşmaların ardından faaliyet raporlarının okunması ve ibrasının yapılmasının ardından tek aday olan Ersin Çam'ın başkanlığı açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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