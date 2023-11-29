Erol Aydın, Sarıyer Belediye Başkanı aday adayı oldu

Eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Erol Aydın, 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için Sarıyer Belediye Başkanı aday adaylığına başvurdu. Aydın, CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na giderek aday adaylık dosyasını teslim etti.

Eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Erol Aydın, 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimleri için Sarıyer Belediye Başkanı aday adaylığına başvurdu.

Erol Aydın, CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na giderek 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için Sarıyer Belediye Başkanı aday adaylığı için başvuruda bulundu. Aday adaylık dosyasını CHP Sarıyer İlçe Mehmet Kubat'a teslim eden Erol Aydın'a bazı partililer de eşlik etti.

Sarıyer'deki CHP iktidarını daha yüksek oyla devam ettireceklerini belirten Erol Aydın, "Sarıyer'e ve Sarıyerimin en iyiyi hak eden sevgili halkına hizmet edebilmek ve Sarıyer'i modern dünyanın yaşanabilir kentlerinden biri yapabilmek için bir yola çıkıyoruz. Bu bayrağı güzel bir yerde alıp, kazanımlarımızı koruyarak, çıtayı daha yükseğe koymak istiyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.

CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayı Erol Aydın ayrıca tüm Sarıyerlileri Cumartesi günü saat 15.00'da Korupark İstanbul'da düzenleyeceği proje tanıtım toplantısına davet etti.