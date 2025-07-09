Ermenistan ve Azerbaycan Liderleri BAE'de Barış Süreci İçin Görüşecek

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış süreci kapsamında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in barış süreci kapsamında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikili görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Sözcü Baghdasaryan, Paşinyan'ın başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceğini aktardı. Baghdasaryan, Paşinyan'ın ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıklayarak, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış süreci çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında 10 Temmuz'da Abu Dabi'de ikili görüşme yapılacak" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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