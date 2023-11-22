Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı: Rusya'nın çıkarları Ermenistan'ın çıkarlarıyla çelişiyor

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Rusya'nın çıkarlarının son birkaç yıldır Ermenistan ve Ermeni halkının çıkarlarıyla çeliştiğini açıkladı. Simonyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile ilişkilerini değerlendirirken, KGAÖ'nün faaliyetlerinin sorunlu olduğunu belirtti.

Ermenistan Ulusal Meclis (Parlamento) Başkanı Alen Simonyan, Rusya'nın çıkarlarının son birkaç yıldır Ermenistan ve Ermeni halkının çıkarlarıyla çeliştiğini açıkladı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile ilişkilerini basın mensuplarına değerlendiren Simonyan, Ermenistan'ın KGAÖ'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek KGAÖ'nün yazılı, imzalanmış anlaşmalarla belirlenmiş sorumlulukları olduğunu ancak onları yerine getirmediğini kaydetti.

Aksine, "KGAÖ'nün Ermenistan'dan çıktığına" dair kaygıları olduğunu belirten Simonyan, KGAÖ'nün, faaliyetleriyle, açıklamalarıyla, söylemleriyle sorunlu olduğunu kanıtladığını iddia etti.

Simonyan, Rusya ile ilişkilere yönelik soruya ise, "(KGAÖ Genel Sekreteri Yuriy Haçaturov'un görevden alınmasıyla oluşan küskünlük iddiası) Küskünlük siyasi bir kriter değildir bu bir. İkincisi, siyasi çıkarlar vardır ve Rusya çıkarları son birkaç yıldır Ermenistan Devleti ve Ermeni halkının çıkarlarıyla çelişti. Bu gerçek, yapılan açıklamalar ve diğer gelişmelerle kanıtlandı" yanıtını verdi.

Ermenistan, 20 Kasım'da KGAÖ'den yardım taleplerini geri çekmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu arayarak 23 Kasım'da Minsk'te yapılacak KGAÖ zirvesine katılmayacağını bildirmişti.

Ermenistan tarafından, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın bugün Minsk'te yapılan KGAÖ Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına katılmayacağı açıklanmıştı.