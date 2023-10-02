Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri İran'da görüşmelerde bulundu

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Tahran ziyaretinde İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kafkasya'daki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Tahran ziyaretinde İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kafkasya'daki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Tahran ziyareti kapsamında İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin ve Kafkasya'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesi için ise ortak mücadele vurgusu üzerinde duruldu. Bölgede her türlü jeopolitik değişikliğe karşı oldukları mesajını veren Ahmediyan, muhtemel bir değişikliğin bölgede istikrarsızlığa ve gerilime neden olacağını söyleyerek, "İran olarak bölge ülkeleri arasında gerilimi azaltmaya yönelik ortak toplantı yapmaya ve bunun için gerekli ortamı sağlamaya hazırız" dedi.

Ermenistan'ın İran ile kapsamlı ve stratejik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirten Grigoryan ise İran ile Ermenistan arasında önemli tarihi ve kültürel ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, "Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasında İran'ın önemli role sahip olduğuna inanıyoruz. Tahran ile bu ilişkileri geniş kapsamda geliştirmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Tahran'da bulunan Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. - TAHRAN