Üye Girişi
Haberler

Ermenistan, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nın geçişlere hazır olduğunu duyurdu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nın geçişlere hazır olduğunu, bu konuda Türkiye'den olumlu sinyallerin beklendiğini açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nın geçişlere hazır olduğunu, bu konuda Türkiye'den olumlu sinyallerin beklendiğini duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda çalışmaların tamamlandığı, kapının geçişlere hazır olduğu bildirildi. Açıklamada, "Margara Sınır Kapısı faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan geçtiğimiz günlerde, Türkiye sınırını açabileceklerini açıklarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, özel temsilciler ile gerçekleşen Türkiye - Ermenistan ilişkileri normalleşme görüşmelerinde üzerinde varılan anlaşmaların uygulanmasını umduğunu söylemişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Türkiye Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title