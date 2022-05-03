Ermenistan'la normalleşme sürecinin 3'üncü toplantısı Viyana'da yapıldı - Haberler

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Ermenistan'la normalleşme sürecinin 3'üncü toplantısı Viyana'da yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Ermenistan'la normalleşme sürecinin 3'üncü toplantısı Viyana'da yapıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin bugün Viyana'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin bugün Viyana'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün Viyana'da gerçekleştirmişlerdir. Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Viyana, Politika, Haberler

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