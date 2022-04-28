Türkiye Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 3. toplantısı Viyana'da yapılacak - Haberler

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Türkiye Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 3. toplantısı Viyana'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 3. toplantısı Viyana'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin üçüncüsünün Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin üçüncüsünün Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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