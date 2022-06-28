Ermenistan ile normalleşme toplantısı, 1 Temmuz'da - Haberler

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Ermenistan ile normalleşme toplantısı, 1 Temmuz'da

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Ermenistan ile normalleşme toplantısı, 1 Temmuz'da

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 4'üncü toplantısının, 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 4'üncü toplantısının, 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Ermenistan 1 Temmuz Türkiye Viyana Politika Haberler

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