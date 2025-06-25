Ermenistan'da Darbe Girişimi İddiası: Başpiskopos Gözaltında

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Ermenistan'da muhalif Başpiskopos Bagrat Galstanyan, darbe planladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Başbakan Paşinyan, güvenlik güçlerinin istikrarsızlaştırma çabalarını engellediğini duyurdu.

Ermenistan'da muhalif Başpiskopos Bagrat Galstanyan, darbe planladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Kolluk kuvvetleri, Ermenistan'ı istikrarsızlaştırma ve güç kullanarak iktidarı ele geçirme planını engelledi" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkede önde gelen Hristiyan din adamı Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın liderliğindeki "Kutsal Mücadele" adlı hareketin Kasım 2024'ten beri darbe planladığı duyuruldu. Galstanyan ile suç ortaklarının, "terör saldırısı düzenlemek ve iktidarı ele geçirmek için gerekli araç-gereçleri edindiği belirtildi. Galstanyan ve ortaklarının, çoğunluğu eski asker ve polis memurlarından oluşan binden fazla kişiyi hükümeti istikrarsızlaştırmak ve iktidarı ele geçirmek amacıyla yolları kapatmak, trafiği felç etmek, şiddeti kışkırtmak ve interneti kesmek için bünyesine kattığı aktarıldı. Galstanyan ve suç ortaklarının darbe girişimi planlarını tartıştığını gösteren ses kayıtları da yayınlandı. Galstanyan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

"İktidarı ele geçirme planı engellendi"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, 'kriminal oligarşik din adamlarının' Ermenistan'ı istikrarsızlaştırma ve iktidarı ele geçirme planını engelledi" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile kilise arasındaki gerginlik

Paşinyan, 2018'de düzenlenen gösterilerin ardından iktidara gelmiş, ancak 2020'de 44 gün süren savaşta Azerbaycan'a karşı büyük kayıplar verdikten sonra iç politikada ağır baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Azerbaycan 2023 yılında Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline son vermiş, Başpiskopos Galstanyan ile destekçileri, yenilgiler ve "toprak tavizleri" nedeniyle halk arasında giderek artan tepkiden faydalanarak geçtiğimiz yaz Paşinyan'ın görevden alınması talebiyle günlerce protesto düzenlemişti.

Paşinyan, Karabağ yenilgisinin ardından Ermeni Apostolik Kilisesi Başkanı Katolikos Garegin II'nin istifa çağrısında bulunmasından bu yana kilise ile anlaşmazlık yaşıyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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