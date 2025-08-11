Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü'nden Paşinyan'a Yönelik İddialara Yanıt

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, sosyal medya hesabından "Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Washinton'daki görüşmede Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin geri döndürülmesine karşı çıktığı" iddialarına tepki gösterdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşisyan geçtiğimiz hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. Ermeni basını, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerde "Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin geri döndürülmesine karşı çıktığını" iddia etti. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan da söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddialara tepki gösteren Baghdasaryan, Paşinyan'ın inisiyatifiyle Trump ile yaptığı görüşmede Ermeni esirlerin konusu gündeme getirdiğini vurguladı. Ayrıca, farklı formatlardaki görüşmelere katılan Ermenistan yetkilileri de Ermenistan Başbakanı'nın bu konuyu gündeme getirdiğini ve bu konuda çözümler aradığını bildirdi. - ERİVAN