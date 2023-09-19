Ermenistan Başbakanı, ülkesini askeri operasyonlara dahil etmek isteyen güçlere karşı çıkıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesini, büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen iç ve dış güçler olduğunu belirterek, 'Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir.' ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesini, büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen iç ve dış güçler olduğunu belirterek, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan'ı savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.

Paşinyan, "Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum." iddiasında bulundu.

"Rusya bilgi vermedi"

Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

Ermenistan'ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez." ifadesini kullandı.