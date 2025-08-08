Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Washington'da Trump ile Görüşecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'nin başkenti Washington'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Paşinyan, devlet liderleriyle gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde ABD Başkanı'nın Orta Doğru Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan-Witkoff arasındaki görüşmede, Ermenistan-ABD stratejik ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu yönde gelecekte atılacak adımlara odaklanıldı. Açıklamada ayrıca tarafların, Paşinyan ile Trump arasında yapılacak bire bir görüşmeye ilişkin de fikir alışverişinde bulunduğu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek üçlü görüşmeye değindiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump ise dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da tarihi bir barış zirvesinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu iki ülke uzun yıllardır savaş halinde ve bu savaşlar binlerce insanın ölümüne yol açtı. Şimdiye kadar birçok lider, savaşı sona erdirmeye çalıştı, ancak 'Trump' sayesinde bu başarıya ulaşıldı. Yönetimim bir süredir her iki tarafla da iletişim halinde. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da benimle resmi barış anlaşması imza törenine katılacak" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON