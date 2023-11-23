Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Konuşması Sırasında Elektrik Kesildi

Ermenistan'da Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Nikol Paşinyan'ın konuşması sırasında elektrik kesildi.

Ermenistan hükümeti YouTube sayfasından canlı yayınlanan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Paşinyan konuşurken elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti nedeniyle Paşinyan'ın konuşması kısa süre bölündü.

Cep telefonunun ışığında konuşmasına devam etmek zorunda kalan Paşinyan'ın sinirlendiği görüldü.

Paşinyan, bugün de bu konu ile ilgili olarak Başbakan Ofisi Direktörü ile görüştüğünü belirterek, "Biz sürekli olarak Ermenistan'da elektrik enerjisinin kalitesi konusunu gündeme getiriyoruz ancak sonrasında hiçbir şey yapmıyoruz. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor, 10 yıl sürekli olarak aynı konuda talimat veremem ki." dedi.

Ermenistan'daki elektrik sorununa değinen Paşinyan, "Ülkemizdeki elektrik (hatları) kalitesiz, bu binada da öyle. Ofislerde ışıklar sürekli yanıp sönüyor, burada da elektriğin kesilmesi sürpriz değil." ifadelerini kullandı.