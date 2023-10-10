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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BDT Zirvesine Katılmayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine katılmayacağı bildirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yapılan telefon görüşmesinde Paşinyan, bazı nedenlerden dolayı zirveye katılamayacağını belirtti.