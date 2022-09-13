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Son dakika gündem: Paşinyan: "Azerbaycan ile çatışmada 49 askerimiz hayatını kaybetti"

Politika Haberleri

Son dakika gündem: Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmada 49 askerimiz hayatını kaybetti'

Son dakika haber: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda yaşanan çatışmada 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda yaşanan çatışmada 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırda Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda konuştu. Başbakan Paşinyan, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan istikametinde 4 yöne taarruz gerçekleştirdi, daha sonra 2-3 yön daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt verdiğini göstermeye çalışıyor, ancak bu bilginin tamamen yanlış ve gerçeğe uymayan bir yalan olduğunu kanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı. Paşinyan, "Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 kaybımız var" diyerek sınırdaki çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Şu an itibariyle muharebe operasyonlarının yoğunluğunun azaldığını belirten Paşinyan, 1-2 yönde çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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